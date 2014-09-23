路透基点：荣成纸业65亿台币贷款启动--TRLPC

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透香港9月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行第一银行已经为荣成纸业股份有限公司启动65亿台币(约合2.15亿美元)五年期贷款。
这笔贷款分为：A部分20亿台币定期贷款，B部分20亿台币定期贷款和C部分25亿台币循环贷款。
A部分和B部分贷款利率为较台湾银行同业拆款利率(Taibor)加码67.5个基点，C部分贷款利率为较Taibor加码72.5个基点。这三部分贷款的税前最低利率为1.7%。
如果借款方的债务比率低于1.8倍，或者从2015年开始税前净利润率高于4%，那么这三部分贷款的利率将下降2.5个基点，分别降至较Taibor加码65、65和70个基点。
银行受邀以四个层级参贷：承贷13亿台币或以上为牵头行兼簿记行，获得20个基点前端费；承贷9.75-12亿台币为牵头行，获得15个基点费用；承贷6.5-9.74亿台币为协办行，获得10个基点费用；承贷3.25-6.49亿台币为经理行，获得6个基点费用。
A部分和B部分贷款将在三年宽限期过后，分五次每半年等额偿还。
C部分将从第36个月起，分三次每年不等额偿还：10%(第1-2次)，80%(第3次)。
A部分和B部分贷款将以土地、工厂和设备作为担保。
银行回复截止日期为10月31日。
A部分贷款资金将用于建设工厂和购买设备，B部分和C部分贷款资金将用于运营资本和为现有债务再融资。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。