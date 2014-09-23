路透基点：荣成纸业65亿台币贷款启动--TRLPC

路透香港9月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行第一银行已经为荣成纸业股份有限公司启动65亿台币(约合2.15亿美元)五年期贷款。

这笔贷款分为：A部分20亿台币定期贷款，B部分20亿台币定期贷款和C部分25亿台币循环贷款。

A部分和B部分贷款利率为较台湾银行同业拆款利率(Taibor)加码67.5个基点，C部分贷款利率为较Taibor加码72.5个基点。这三部分贷款的税前最低利率为1.7%。

如果借款方的债务比率低于1.8倍，或者从2015年开始税前净利润率高于4%，那么这三部分贷款的利率将下降2.5个基点，分别降至较Taibor加码65、65和70个基点。

银行受邀以四个层级参贷：承贷13亿台币或以上为牵头行兼簿记行，获得20个基点前端费；承贷9.75-12亿台币为牵头行，获得15个基点费用；承贷6.5-9.74亿台币为协办行，获得10个基点费用；承贷3.25-6.49亿台币为经理行，获得6个基点费用。

A部分和B部分贷款将在三年宽限期过后，分五次每半年等额偿还。

C部分将从第36个月起，分三次每年不等额偿还：10%(第1-2次)，80%(第3次)。

A部分和B部分贷款将以土地、工厂和设备作为担保。

银行回复截止日期为10月31日。

A部分贷款资金将用于建设工厂和购买设备，B部分和C部分贷款资金将用于运营资本和为现有债务再融资。(完)