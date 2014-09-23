《汇市简讯》澳元/美元在0.8900有大规模期权

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
0915GMT
* 0.8900有大规模期权，帮助锚定澳元/美元交投区间
* 0530GMT以来，波动区间在0.8874-0.8924
* 空头回补助推该货币对升向0.8924，预计0.8925上方将有更多停止单
* 0.8870(0.8867是亚洲盘中低点)，以及0.8850(期权障碍)上方有买盘
* 0.8851是周一触及的七个月低点，0.8660(1月低点)是空头目标之一 (完)
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(编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。