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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 17:46 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.8900有大规模期权

0915GMT

* 0.8900有大规模期权，帮助锚定澳元/美元交投区间

* 0530GMT以来，波动区间在0.8874-0.8924

* 空头回补助推该货币对升向0.8924，预计0.8925上方将有更多停止单

* 0.8870(0.8867是亚洲盘中低点)，以及0.8850(期权障碍)上方有买盘

* 0.8851是周一触及的七个月低点，0.8660(1月低点)是空头目标之一 (完)

*

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(编译 王颖；审校 张荻)
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