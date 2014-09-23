台湾金融：海外房贷适用35%风险权数，提高文创业投资限制--金管会

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透台北9月23日 - 台湾金管会周二称，考量海外银行房贷规范皆采行新巴塞尔协定，因此增列海外分行承作海外房贷可适用35%风险权数的规定；此外，为协助文化创意产业发展，将提高金控旗下创投对单一文化创意事业投资限额至1.5亿台币。
金管会新闻稿指出，考量海外房贷案件因各国规范不同，尚难与台湾采取一致确认自用住宅的计算方式，且各海外分行承作房贷业务的情况不尽相同，应回归新巴塞尔资本协定规范，故增列海外分行承作海外房贷案件得适用35%风险权数规定。
另为配合政府协助创意产业发展政策，金管会表示，对金控公司旗下创业投资子公司投资金融事业以外的非上市或上柜公司，凡符合文化创意产业发展法所定的创意产业者，投资限额拟提升为1.5亿台币，其他产业则维持现行限额5,000万台币，并可不受金控法的相关持股比率限制。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。