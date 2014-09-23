台湾金融：海外房贷适用35%风险权数，提高文创业投资限制--金管会

路透台北9月23日 - 台湾金管会周二称，考量海外银行房贷规范皆采行新巴塞尔协定，因此增列海外分行承作海外房贷可适用35%风险权数的规定；此外，为协助文化创意产业发展，将提高金控旗下创投对单一文化创意事业投资限额至1.5亿台币。

金管会新闻稿指出，考量海外房贷案件因各国规范不同，尚难与台湾采取一致确认自用住宅的计算方式，且各海外分行承作房贷业务的情况不尽相同，应回归新巴塞尔资本协定规范，故增列海外分行承作海外房贷案件得适用35%风险权数规定。