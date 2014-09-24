台湾央行：全球央行货币政策走向不同，台湾受美国影响大--总裁

路透台北9月24日 - 台湾央行周三指出，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响。

台湾央行总裁彭淮南周三赴立法院报告时表示，明天(周四)央行要举行全体理监事会议，将针对物价的走势以及国内外金融情势做出共识决。

针对物价走势，彭淮南也表示，〞8月CPI是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。〞

8月CPI年增率为2.07%，食品类价格上涨5.6%，推升通膨率。

台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。

本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

台湾官方在8月中旬最新预测中，双双上调了今年的经济成长率以及通膨率预估值。今年的GDP及CPI年增率分别调至3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。