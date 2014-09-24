台湾央行：全球央行货币政策走向不同，台湾受美国影响大--总裁

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透台北9月24日 - 台湾央行周三指出，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响。
台湾央行总裁彭淮南周三赴立法院报告时表示，明天(周四)央行要举行全体理监事会议，将针对物价的走势以及国内外金融情势做出共识决。
针对物价走势，彭淮南也表示，〞8月CPI是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。〞
8月CPI年增率为2.07%，食品类价格上涨5.6%，推升通膨率。
台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。
本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。
台湾官方在8月中旬最新预测中，双双上调了今年的经济成长率以及通膨率预估值。今年的GDP及CPI年增率分别调至3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。
台湾央行周五宣布，200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.836%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.802%走高3.4基点。这也是台湾央行去年8月间重启两年期定存单标售后的最高水位。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。