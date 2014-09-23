美国个股：微软Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国发售

路透北京9月23日 - 微软 周二表示，该公司Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国上市。该公司上周宣布，原定9月23日的发售日期推迟。

微软没有说明推迟原因。中国已禁售外国游戏机14年，Xbox One是今年解禁之后，在中国销售的首款游戏机。

一年之前，微软与中国互联网电视机顶盒制造企业百视通新媒体股份有限公司(New Media Co Ltd) 达成协议，组建合资公司，在上海自贸区生产该款游戏机。(完)