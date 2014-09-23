美国个股：微软Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国发售

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透北京9月23日 - 微软 周二表示，该公司Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国上市。该公司上周宣布，原定9月23日的发售日期推迟。
微软没有说明推迟原因。中国已禁售外国游戏机14年，Xbox One是今年解禁之后，在中国销售的首款游戏机。
一年之前，微软与中国互联网电视机顶盒制造企业百视通新媒体股份有限公司(New Media Co Ltd) 达成协议，组建合资公司，在上海自贸区生产该款游戏机。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。