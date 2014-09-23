中东情势：叙利亚称美国国务卿曾事先致函通知空袭伊斯兰国计划

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透贝鲁特9月23日 - 叙利亚政府周二表示，在美国与盟国对叙利亚境内伊斯兰国势力发动空袭的几个小时前，曾接到伊拉克外长转交的美国国务卿克里信函通知这项计划。
叙利亚政府在国营电视上宣读的公告声明中指出，将持续打击Raqqa及Deir al-Zor的伊斯兰国势力。这两个地区位于叙利亚东部及北部，周二遭到美军及盟国空袭。
叙利亚政府表示，目前持续与伊拉克什叶派政府进行“最高层级”合作。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。