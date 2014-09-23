中东情势：叙利亚称美国国务卿曾事先致函通知空袭伊斯兰国计划

路透贝鲁特9月23日 - 叙利亚政府周二表示，在美国与盟国对叙利亚境内伊斯兰国势力发动空袭的几个小时前，曾接到伊拉克外长转交的美国国务卿克里信函通知这项计划。

叙利亚政府在国营电视上宣读的公告声明中指出，将持续打击Raqqa及Deir al-Zor的伊斯兰国势力。这两个地区位于叙利亚东部及北部，周二遭到美军及盟国空袭。