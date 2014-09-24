重温稿-台湾货币市场：两周短率区间高位徘徊，跨季拆款仍为供给方市场

* 两周短率区间高位徘徊

* 跨季拆款仍为供给方市场

* 短票利率续处既有区间

记者 詹静宜

路透台北9月23日 - 台湾银行间跨季短率周二区间高位徘徊。资金调度人士表示，银行间为因应季报风险适足率(BIS)计算，对跨季资金调度仍趋于谨慎保守，目前跨季拆款资金供给方仍为少数，两周天期以上的跨季短率主交投居高不下。

他们指出，近期除少数大型公营行库及外商银行供给跨季拆款资金外，随着季底资金流向大致底定，陆续有两家左右民营银行开始承作跨季拆款，但尚未改变跨季拆款仍为供给方市场的现况，短线跨季短率料将在高档盘旋。

〞就收益率考量，跨季拆款偏好两周天期。〞一位跨季资金供给银行资金调度人士说。

交易人士认为，现在整体市场资金分配稍嫌不均，票券商及小型银行跨季拆款需求仍多，自周三起一周拆款即可跨季，或将受到跨季资金需求方青睐，但跨季资金供给方企图引导跨季拆款天期仍为两周，推估明日一周及两周拆款利率区间高位差距不大，以吸引需求方承作两周跨季拆款。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，上日亦同；一周拆款利率区间在0.380-0.470%，上日为0.380-0.450%。两周拆款利率区间则在0.388-0.560%，上日在0.390-0.500%。

**短票利率续处既有区间**

短票市场方面，大型票券商指出，由于先前资金缺口已避开落点季底附近，周二短票发票量偏少，短票交投利率维持在既有区间不变。

〞现在漫天喊价情况已改善，利率上喊空间已有限。〞一位大型票券商交易员说。

票券商资调人士并称，此前欠缺季底资金的票券商祭出高利争取银行间跨季短票资金配置，一度造成市场报价混乱，惟随着一家大型金融机构开放高利承作跨季短票后，自保短票部分报价已逐渐回归正常。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，少数成交在0.65-0.70%，表现大致持平于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率仍居高在0.640%，同于前日，目前利率水准暂持平在原有区间。

台湾央行周二公布，共发行4,443.6亿台币存单。与今日存单到期金额4,511.1亿相较，存单发行余额减67.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,803.6亿台币，本周余日落点分别为周三2,737.5亿、周四3,982亿及周五1,108.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负34亿台币，累积超额准备为1,976亿台币、加计前期1%的超额准备为2,581亿台币。

**债券附买回利率持平上日**

债券市场附买回(RP)利率周二大致持平上日。交易商表示，投信因应季底的赎回渐多，不过市场资金供应还算充足，资金缺口弥平难度不高，暂时并不影响利率。

市场人士指出，今日利率走势一如预期平稳，本季季底的紧缩效应感觉上并不如6月底明显，市场资金调度人士对资金情势并不紧张，认为本周下半周及下周本月最后两个交易日将能安然度过，利率的反应程度将十分有限。

〞今日就是续作为主，市场资金平平。〞一本地证券商交易员说。

交易员指出，虽然投信态度保守，以承作月内交易为主，但证券商及票券商认为寿险及银行的资金补充充足，少数跨月的资金提供利率也没有再走高的压力，市场预期季底的资金安排届时还是有调整空间。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均与上日相同。