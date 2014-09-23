中国国企：中钢集团否认贷款逾期，但承认存应回笼资金未按时到账--财新

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透北京9月23日 - 对近日关于中国中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期的传闻，财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”；但中钢集团同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。
报导援引中钢集团称，在宏观经济下行的情况下，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，“公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。”
路透亦获得中钢集团内部人士回应称，“这是好几个月以前就发生的事，不知为何这几天又在炒。这段时间公司都没有宣布过重组或者破产，就应该没什么事。”
财新报导并称，此前临危受命的贾宝军没能带领中钢走出困境，近日已被国资委免去中钢集团总裁、中钢股份董事长职位，下调到中航技进出口有限公司的下属公司任职；此前一直主管财务的中钢股份总经理刘安栋则获得提拔，但目前尚未公布其具体职务。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。