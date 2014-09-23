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市场报道 | 2014年 9月 23日 星期二 18:16 BJT

全球贵金属：9月22日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓增加

路透9月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周一较上周五下降0.23%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期增加0.70%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,905,623.4 9月22日 24,963,321.1 9月19日 -57,697.7 -0.23%

iShares 342,846,604.4 9月22日 340,449,034.4 9月19日 2,397,570.0 0.70%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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