CNH动态：离岸即期受中国制造业PMI小幅提振，境内外价差缩窄

路透香港9月23日 - 离岸人民币现汇 周二小幅上涨，受汇丰9月中国制造业PMI初值强于市场预期的提振，境内外即期的价差明显收窄。

“套利盘导致了境内外即期价差收窄，优于市场预期的汇丰9月PMI让交易员有了再次买入人民币的理由，交易情绪有了转变。”一位外资行交易员称。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

本地时间18:06时，离岸人民币现汇 报6.1404，跟随中间价方向，较上交易日反弹126个点子，尤其是伦敦盘交易时间盘中升幅较快。近期离岸即期走势持续弱于在岸，但周二境内外价差明显收窄至26个点子。

在岸即期 周二亦随中间价收升至6.1378，盘面全天偏向净结汇。十一长假前购汇渐多，但交易员反映仍有中资大行抛售美元，对人民币形成较强支撑，短期窄幅振荡行情可能持续。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2290/2310，上日收盘在6.2405。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.44%左右。

多数新兴亚洲货币周二持稳，欧元兑美元则脱离14个月低位，因德国采购经理人指数(PMI)显示该国经济第三季可能扩张，缓解了一些压力。美元指数 下滑0.42%，最新报84.392。（完）

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