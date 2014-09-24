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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 17:14 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超5亿台币

路透台北9月24日 - 台湾柜台买卖中心周三公
布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A0311
3=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     18.50     13.50        +5.00
     票券业         0      2.00        -2.00
     证券业      5.50      8.50        -3.00
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