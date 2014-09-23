国际油市：亚洲10月燃料油粘度价差涨至逾两周高位，买兴强烈

路透新加坡9月23日 - 亚洲10月燃料油粘度价差连续第三日上涨，至逾两周高位，交易商称受强烈买兴提振。

路透数据显示，10月燃料油粘度价差报每吨7.50美元，较上日上涨0.50美元。

交易商称，市场谈论店头交易有很强的买盘，不过买家名字未知。

S-Oil和Hyundai Oilbank各自买入5万吨10月运抵的船用燃料油，成本加运费价为每吨较新加坡报价溢价15-20美元和10-15美元。

交易商称，这是S-Oil首次买入现货燃料油船货。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售8万吨380-cst燃料油，11月18-20日装运。标售将于9月24日结束，买单有效期至9月25日。

台湾台塑售出4万吨180-cst燃料油，10月3-5日装运，买家未知，价格为较新加坡报价贴水38-40美元。(完)

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