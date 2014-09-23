国际油市：亚洲10月燃料油粘度价差涨至逾两周高位，买兴强烈

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透新加坡9月23日 - 亚洲10月燃料油粘度价差连续第三日上涨，至逾两周高位，交易商称受强烈买兴提振。
路透数据显示，10月燃料油粘度价差报每吨7.50美元，较上日上涨0.50美元。
交易商称，市场谈论店头交易有很强的买盘，不过买家名字未知。
S-Oil和Hyundai Oilbank各自买入5万吨10月运抵的船用燃料油，成本加运费价为每吨较新加坡报价溢价15-20美元和10-15美元。
交易商称，这是S-Oil首次买入现货燃料油船货。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售8万吨380-cst燃料油，11月18-20日装运。标售将于9月24日结束，买单有效期至9月25日。
台湾台塑售出4万吨180-cst燃料油，10月3-5日装运，买家未知，价格为较新加坡报价贴水38-40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。