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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 18:54 BJT

马来西亚期市：棕榈油从逾一周低点反弹，因马币走弱

路透吉隆坡9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二反弹，前一个交易日触及逾一周低点，因海外大豆市场复苏，以及马币下滑提振棕榈油需求。

马来西亚的出口数据坚挺，也支撑市场。

船货调查机构的数据显示，9月1-20日马来西亚棕榈油产品出口较上个月同期增长21-26%。

马币兑美元在盘初下跌0.14%，周二尾盘报3.2470。

一家外国商品经纪商的交易员说：“马币走弱，大连市场稍稍上涨。”

“本地人气实际上很好-出口不错。但外部因素中，谷物市场看似很低迷。所有市场消息好坏参半，”该交易员说，并预计棕榈油将呈现区间波动的走势，短期支撑位在2,070马币，阻力位在2,150马币。

指标12月棕榈油合约 收高1.9%，报每吨2,130马币(657美元)，日内区间介于2,097至2,132马币。

总成交量为52,876口，远高于日均值35,000口。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格在2,060马币处有支撑，在2,150马币有阻力，未来一两天或在此区间内整固。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 田建华)
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