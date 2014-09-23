马来西亚期市：棕榈油从逾一周低点反弹，因马币走弱

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透吉隆坡9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二反弹，前一个交易日触及逾一周低点，因海外大豆市场复苏，以及马币下滑提振棕榈油需求。
马来西亚的出口数据坚挺，也支撑市场。
船货调查机构的数据显示，9月1-20日马来西亚棕榈油产品出口较上个月同期增长21-26%。
马币兑美元在盘初下跌0.14%，周二尾盘报3.2470。
一家外国商品经纪商的交易员说：“马币走弱，大连市场稍稍上涨。”
“本地人气实际上很好-出口不错。但外部因素中，谷物市场看似很低迷。所有市场消息好坏参半，”该交易员说，并预计棕榈油将呈现区间波动的走势，短期支撑位在2,070马币，阻力位在2,150马币。
指标12月棕榈油合约 收高1.9%，报每吨2,130马币(657美元)，日内区间介于2,097至2,132马币。
总成交量为52,876口，远高于日均值35,000口。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格在2,060马币处有支撑，在2,150马币有阻力，未来一两天或在此区间内整固。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。