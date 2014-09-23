香港个股：华南城子公司获准于中国发行最多43亿元人民币短期融资券

路透香港9月23日 - 中国大型综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股 周二称，其子公司获准在中国发行本金总额最多43亿元人民币之融期融资券。

华南城于联交所的公告称，其全资附属的华南国际工业原料城（深圳）有限公司已获得中国银行间市场交易商协会之接受注册通知书，批准其于上周一（15日）起计两年内分期发行本金总额最多43亿元之短期融资券，发行主要目的为进一步拓宽融资渠道及偿还集团部分现有银行贷款。

公司已委任兴业银行 及中信银行 为联席主承销商，预计首期约22亿元之短期融资券将于今年11月15日前完成发行。发行人主体及首期短期融资券分别被大公国际资信评为AA级别及A-1级别。

华南城于今年初获腾讯控股 以约15亿港元认购新股成为策略股东，双方并将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作。

该股今天收跌1.42%，报3.48港元。（完）

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