国际油市：亚洲柴油市场低迷，更多印度现货供给涌入市场

路透新加坡9月23日 - 亚洲柴油现货价差周二徘徊在一个半月低点附近，因更多的印度现货供给涌入本已供给过剩的市场。

路透数据显示，含硫为500ppm的柴油现货贴水依旧持稳于每桶较新加坡报价贴水0.35美元，之前于周一跌至8月7日以来的最低。

印度的Essar Oil标售第二笔10月船期的柴油，贸易消息人士称可能通过私下谈判出售更多。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals出售第一笔11月船期的柴油船货，之前出售了三笔10月船货。

该国的柴油出口连续第三个季度增长，因预计降低了需求。

菲律宾Petron可能买入最多25万桶含硫为500ppm、船期10月初的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.60-0.70美元。

台湾、印度和中国的柴油出口都增长，因国内需求低迷，这导致现货的升水下滑。

据Energy Aspects，即便是考虑到去库存因素，中国的柴油日需求最多也就是持平于去年水平，即350万桶左右。

新加坡市场有两笔柴油现货成交，无航煤交易达成。

兴隆从SK能源买入15万桶含硫为500ppm、船期为10月10-14日的柴油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.45美元。

兴隆从道达尔买入15万桶含硫为500ppm、船期为10月8-12日的柴油，价格为每桶较新加坡10月8-14日平均报价贴水0.35美元。(完)

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