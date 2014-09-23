国际油市：亚洲柴油市场低迷，更多印度现货供给涌入市场

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透新加坡9月23日 - 亚洲柴油现货价差周二徘徊在一个半月低点附近，因更多的印度现货供给涌入本已供给过剩的市场。
路透数据显示，含硫为500ppm的柴油现货贴水依旧持稳于每桶较新加坡报价贴水0.35美元，之前于周一跌至8月7日以来的最低。
印度的Essar Oil标售第二笔10月船期的柴油，贸易消息人士称可能通过私下谈判出售更多。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals出售第一笔11月船期的柴油船货，之前出售了三笔10月船货。
该国的柴油出口连续第三个季度增长，因预计降低了需求。
菲律宾Petron可能买入最多25万桶含硫为500ppm、船期10月初的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.60-0.70美元。
台湾、印度和中国的柴油出口都增长，因国内需求低迷，这导致现货的升水下滑。
据Energy Aspects，即便是考虑到去库存因素，中国的柴油日需求最多也就是持平于去年水平，即350万桶左右。
新加坡市场有两笔柴油现货成交，无航煤交易达成。
兴隆从SK能源买入15万桶含硫为500ppm、船期为10月10-14日的柴油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.45美元。
兴隆从道达尔买入15万桶含硫为500ppm、船期为10月8-12日的柴油，价格为每桶较新加坡10月8-14日平均报价贴水0.35美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
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