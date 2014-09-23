东南亚股市：中国需求忧虑令大宗商品前景蒙阴，拖累印尼股市下跌

路透9月23日 - 印尼股市周二跌至一周低位，因市场担心中国经济成长。不过汇丰公布的中国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值微升。

印尼股市 下跌0.6%，至9月17日以来最低收盘位。

BNI Securities分析师Andri Zakarias表示，围绕中国经济成长的担忧仍主导印尼股市。

“人们在担心大宗商品需求放缓，印尼的企业或因此受到波及。”他说。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

马来西亚股市 下跌0.3%，至8月8日以来最低收盘位，早盘时一度触及六个月低点。海外投资者周二净沽出7,874万美元马来西亚股票。

菲律宾股市 跌0.1%。越南股市 亦下跌至逾一个月低点。

新加坡 和泰国股市 收平。外资净买进1,849万美元泰国股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 438.35 -0.22 -0.05 +12.87 388.37

新加坡 3298.09 1.52 +0.05 +4.13 3167.43

马来西亚 1840.19 -5.86 -0.32 -1.43 1866.96

泰国 1590.13 0.62 +0.04 +22.44 1298.71

印尼 5188.11 -31.69 -0.61 +21.38 4274.18

菲律宾 7271.62 -8.24 -0.11 +23.46 5889.83

越南 610.39 -1.54 -0.25 +20.96 504.63

(完)

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