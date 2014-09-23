国际油市：亚洲石脑油市场疲软，受供应过剩打压

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透新加坡9月23日 - 周二亚洲11月上半月和12月上半月石脑油正价差走阔至每吨3.50美元，达至六日来最低，因船货供应过剩依旧。
科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)在新加坡与亚洲买家关于定期供给的谈判进入第二日，该公司将在12月开始新的12个月合约。
交易商称，尚未有报单，并表示科威特石油公司可能从卡塔尔寻找线索，后者刚刚敲定第四季合约，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价溢价约16-18美元。
“尽管近期现货升水跌至10以内，但这对科威特石油公司影响有限，特别是卡塔尔的Tasweeq刚刚达成季度合约，溢价在15-19美元的区间。”
科威特石油公司达成的2013年12月-2014年11月合约溢价为24.25美元。
埃及石油总公司(EGPC)售出约14万吨石脑油，第四季装运，买家是道达尔，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价高出5-7美元，交易商称。
新加坡现货市场仅仅达成一笔交易。
卖家道达尔和买家Sietco达成11月/12月上半月的石脑油价差交易，每吨折价2美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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