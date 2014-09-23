国际油市：亚洲石脑油市场疲软，受供应过剩打压

路透新加坡9月23日 - 周二亚洲11月上半月和12月上半月石脑油正价差走阔至每吨3.50美元，达至六日来最低，因船货供应过剩依旧。

科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)在新加坡与亚洲买家关于定期供给的谈判进入第二日，该公司将在12月开始新的12个月合约。

交易商称，尚未有报单，并表示科威特石油公司可能从卡塔尔寻找线索，后者刚刚敲定第四季合约，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价溢价约16-18美元。

“尽管近期现货升水跌至10以内，但这对科威特石油公司影响有限，特别是卡塔尔的Tasweeq刚刚达成季度合约，溢价在15-19美元的区间。”

科威特石油公司达成的2013年12月-2014年11月合约溢价为24.25美元。

埃及石油总公司(EGPC)售出约14万吨石脑油，第四季装运，买家是道达尔，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价高出5-7美元，交易商称。

新加坡现货市场仅仅达成一笔交易。

卖家道达尔和买家Sietco达成11月/12月上半月的石脑油价差交易，每吨折价2美元。(完)

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