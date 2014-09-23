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市场报道 | 2014年 9月 23日 星期二 20:34 BJT

表格：加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，预估为升0.5%

路透9月23日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，商品和服饰销售疲软拖累，此前加拿大零售销售连续增长六个月。

(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.1 +5.0 +1.2 +1.1

扣除汽车/零部件 -0.6 +4.1 +1.5 +1.5

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期7月整体零售销售上升0.5%，扣除汽车销售持平(完)。
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