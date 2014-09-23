表格：加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，预估为升0.5%

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透9月23日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，商品和服饰销售疲软拖累，此前加拿大零售销售连续增长六个月。
(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -0.1 +5.0 +1.2 +1.1
扣除汽车/零部件 -0.6 +4.1 +1.5 +1.5
注：数据经过季节性调整。
分析师原预期7月整体零售销售上升0.5%，扣除汽车销售持平(完)。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。