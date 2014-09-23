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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 20:50 BJT

美国热股：阿里巴巴和雅虎盘前下跌，阿里股价自上周高点持续下滑

路透9月23日 - 阿里巴巴 股价自上周五触及99.70美元的高位后，市值已经下跌240亿美元--略高于雅虎 60%的市值，后者持有阿里巴巴约16%的股份。

阿里巴巴周二盘前下跌1.8%，周一时收在89.89美元；雅虎盘前跌1.94%，周一收在38.65美元。(完)
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