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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 20:54 BJT

美国热股：中国工信部官员称iPhone 6已进入最后审核阶段--媒体

路透9月23日 - 根据腾讯发布的一份采访，中国工业和信息化部一位高级官员表示，苹果 iPhone6已经进入最后审核阶段，结果将很快公布。

苹果周二盘前下跌0.32%，周一时收在101.06美元。(完)
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