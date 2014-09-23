美国热股：中国工信部官员称iPhone 6已进入最后审核阶段--媒体

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透9月23日 - 根据腾讯发布的一份采访，中国工业和信息化部一位高级官员表示，苹果 iPhone6已经进入最后审核阶段，结果将很快公布。
苹果周二盘前下跌0.32%，周一时收在101.06美元。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。