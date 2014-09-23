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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 21:46 BJT

美国热股：中国8月铁矿石进口4,710万吨铁矿石，必和必拓占逾一半

路透9月23日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 8月对华铁矿石出口量占到中国进口总量的62.9%，创下纪录水准。中国从澳洲进口4,710万吨铁矿石，较上年同期增长35%，达到历史第二高水平。

必和必拓周二盘初上涨0.72%，报61.72美元。(完)
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