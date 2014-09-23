美国股市：开低，中东冲突加剧

路透纽约9月23日 - 周二美国股市开低，标准普尔500指数 或连续第三日下跌，因中东冲突加剧。

道琼工业指数 开盘跌41.16点或0.24%，报17,131.52点；标准普尔500指数 走低5.29点或0.27%，至1,989点；Nasdaq指数 跌11.91点或0.26%，报4,515.78点。