美国数据：9月制造业PMI初值为57.9，逾四年来最高

就业分项指数连续第二个月上涨，从8月的54.6上升到56.6，为2012年3月以来最强数字。

“PMI数据显示，美国制造业在新的一个月再下一城。第三季整体录得行业自金融危机后恢复迄今最好的表现。”Markit首席经济学家Chris Williamson说，他还预期制造业将为第三季美国经济国内生产总值(GDP)成长贡献力量。

“我们预计GDP年率至少为3%，最多能到4%，很大程度上取决于服务业在9月的发展情况。”Williamson表示。

Markit制造业新订单分项指数实现过去四个月里第三度持稳在60以上，暗示制造业产品需求稳定。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 王洋)