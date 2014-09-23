美国数据：9月制造业PMI初值为57.9，逾四年来最高

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
就业分项指数连续第二个月上涨，从8月的54.6上升到56.6，为2012年3月以来最强数字。
“PMI数据显示，美国制造业在新的一个月再下一城。第三季整体录得行业自金融危机后恢复迄今最好的表现。”Markit首席经济学家Chris Williamson说，他还预期制造业将为第三季美国经济国内生产总值(GDP)成长贡献力量。
“我们预计GDP年率至少为3%，最多能到4%，很大程度上取决于服务业在9月的发展情况。”Williamson表示。
Markit制造业新订单分项指数实现过去四个月里第三度持稳在60以上，暗示制造业产品需求稳定。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。