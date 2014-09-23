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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%，投标倍数为5.11

路透华盛顿9月23日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.000 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.000

价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 28.99% 投标倍数 5.11 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,002,761,100 总投标 204,308,306,500 竞争性投标得标 39,459,854,600 非竞争性投标得标 216,706,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/25 到期日 2014/10/23 CUSIP码 912796EA3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军; 审校 母红)
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