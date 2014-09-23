美国金融：布拉德称联储应采用更多取决于数据的利率指引

路透圣路易斯9月23日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德称周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)需调整未来利率走向指引的沟通方式，成为又一位呼吁联储调整政策声明的决策者。

布拉德在社区银行大会的间歇告诉记者，“我希望联储采用更多取决于未来数据表现的利率指引。我认为这才是适合的政策沟通方式。”

布拉德表示，支持美联储在政策声明中保留“相当长一段时间”的升息指引。

“我认为现在从声明中删去‘相当长一段时间’的措辞为时过早，因量化宽松计划尚未结束，”他说。

“更自然的政策转折点可能是在10月会议上，”布拉德说。

他坚持美联储应在明年第一季末升息的观点，称经济数据强劲，且失业率较低。布拉德表示，如果不考虑首季数据，美国经济增幅在4%左右。

布拉德还表示，担忧如果联储在收紧政策时行动过于迟缓、过于机械，可能形成资产泡沫。(完)