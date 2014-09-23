美国金融：布拉德称联储应采用更多取决于数据的利率指引

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透圣路易斯9月23日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德称周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)需调整未来利率走向指引的沟通方式，成为又一位呼吁联储调整政策声明的决策者。
布拉德在社区银行大会的间歇告诉记者，“我希望联储采用更多取决于未来数据表现的利率指引。我认为这才是适合的政策沟通方式。”
布拉德表示，支持美联储在政策声明中保留“相当长一段时间”的升息指引。
“我认为现在从声明中删去‘相当长一段时间’的措辞为时过早，因量化宽松计划尚未结束，”他说。
“更自然的政策转折点可能是在10月会议上，”布拉德说。
他坚持美联储应在明年第一季末升息的观点，称经济数据强劲，且失业率较低。布拉德表示，如果不考虑首季数据，美国经济增幅在4%左右。
布拉德还表示，担忧如果联储在收紧政策时行动过于迟缓、过于机械，可能形成资产泡沫。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。