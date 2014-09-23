全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较大型船舶运费下滑

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透9月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小跌，因海岬型船和巴拿马型船运价指数下滑。
乾散货运价指数跌4点，或0.37%，报1,073点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌41点，或1.94%，至2,077点。日均获利下挫283美元，报14,075美元，为8月14日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或1.11%，报800点。日均获利降低77美元，至6,410美元，为8月15日来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升9点，报1,041点。灵便型船指数< .BHSI>上涨8点，报513点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。