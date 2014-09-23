全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较大型船舶运费下滑

路透9月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小跌，因海岬型船和巴拿马型船运价指数下滑。

乾散货运价指数跌4点，或0.37%，报1,073点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌41点，或1.94%，至2,077点。日均获利下挫283美元，报14,075美元，为8月14日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或1.11%，报800点。日均获利降低77美元，至6,410美元，为8月15日来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升9点，报1,041点。灵便型船指数< .BHSI>上涨8点，报513点。(完)