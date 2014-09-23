表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.589%，投标倍数为3.56

路透华盛顿9月23日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.589% 中值 0.570% 低值 0.520% 价格/得标 价格 99.823303 高值得标比率 28.59% 投标倍数 3.56 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,113,100 总投标 103,359,115,600 竞争性投标得标 28,749,197,500 非竞争性投标得标 150,915,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 77,724,000,000 初级市场交易商得标 12,356,407,500 直接投标 8,832,000,000 直接投标得标 4,630,590,000 间接投标 16,552,200,000 间接投标得标 11,762,200,000 发行细节 发行日 2014/09/30 到期日 2016/09/30 CUSIP码 912828F47