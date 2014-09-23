《美国重要政经日程》--9月24日

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1400 - 商务部公布8月新屋销售
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1530 - 财政部标售两年期浮动利率债券
1700 - 财政部标售五年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。