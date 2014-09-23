澳新经济指标预测--9月24日-10月1日****

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 44.5 43.9 出口(亿新西兰元) 31.5 37.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差12.75 逆差6.92 截止8月的一年 顺差12.2 顺差12.9 9月24日(三) 暂无重要数据公布。 9月25日(四) 暂无重要数据公布。 9月26日(五) 暂无重要数据公布。 9月29日当周 9月29日(一) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +0.1% 9月30日(二) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 24.4% 企业活动指数 -- 36.6% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 47.30 10月1日(三) 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% (完)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。