《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月23日

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.61 -0.01 -0.02 1085923
搜狐 52.18 +0.01 +0.02 298606
网易 87.31 +0.30 +0.34 174100
百度 214.79 -0.07 -0.03 3451832
台湾
台湾积体电路 20.34 -0.02 -0.10 1981950
联电 2.05 +0.01 +0.49 171953
日月光 6.02 -0.07 -1.15 177611
矽品精密 7.06 -0.03 -0.42 749081
和信超媒体 0.94 -0.01 -1.32 130430
友达 4.36 +0.03 +0.69 32906
中华电信 30.23 -0.03 -0.10 25645
台湾国际航电 50.75 -0.78 -1.51 1155760
香港
中国移动 60.81 -0.25 -0.41 292395
中国联通 15.84 +0.15 +0.96 114193
中国电信 61.40 +1.21 +2.01 18337
中芯国际 5.05 +0.01 +0.20 27505
电讯盈科 6.34 -0.05 -0.71 1411
(完)
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