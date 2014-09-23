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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.61 -0.01 -0.02 1085923

搜狐 52.18 +0.01 +0.02 298606

网易 87.31 +0.30 +0.34 174100

百度 214.79 -0.07 -0.03 3451832

台湾

台湾积体电路 20.34 -0.02 -0.10 1981950

联电 2.05 +0.01 +0.49 171953

日月光 6.02 -0.07 -1.15 177611

矽品精密 7.06 -0.03 -0.42 749081

和信超媒体 0.94 -0.01 -1.32 130430

友达 4.36 +0.03 +0.69 32906

中华电信 30.23 -0.03 -0.10 25645

台湾国际航电 50.75 -0.78 -1.51 1155760

香港

中国移动 60.81 -0.25 -0.41 292395

中国联通 15.84 +0.15 +0.96 114193

中国电信 61.40 +1.21 +2.01 18337

中芯国际 5.05 +0.01 +0.20 27505

电讯盈科 6.34 -0.05 -0.71 1411

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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