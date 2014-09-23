《综述》美国9月制造业和服务业双双加速，支持本季经济强劲的观点

图表：Markit: link.reuters.com/kaq96v

**有限的出口潜力**

然Karydakis警告欧元区及一些重要新兴市场的经济成长迟滞，可能在未来几季抑制该领域出口导向的成长。

周二公布的数据显示，欧元区9月企业活动为今年最弱；同时中国工厂活动只有小幅回升。

相对之下，美国经济第三季可望有亮眼的扩张，预估环比年率最高为3.5%。第二季时经济成长4.2%。

“我们预期环比年率最少为成长3%，最多为4%，很大程度取决于9月服务业的情况，”Markit驻伦敦首席分析师Chris Williamson表示。

服务业在9月似乎有强劲的开端。费城联邦储备银行表示，大西洋中部地区非制造业企业的新一般活动指数大幅跳升。

活动激增反映了新订单、销售及全职聘雇的增加。服务业员工工时则更长；同时企业增加资本支出。

在第四份报告中，美国联邦住房金融局(FHFA)表示，7月房价指数较上年同期成长4.4%，增幅为2012年9月以来最小。