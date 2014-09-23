《综述》美国9月制造业和服务业双双加速，支持本季经济强劲的观点

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
图表：Markit: link.reuters.com/kaq96v
**有限的出口潜力**
然Karydakis警告欧元区及一些重要新兴市场的经济成长迟滞，可能在未来几季抑制该领域出口导向的成长。
周二公布的数据显示，欧元区9月企业活动为今年最弱；同时中国工厂活动只有小幅回升。
相对之下，美国经济第三季可望有亮眼的扩张，预估环比年率最高为3.5%。第二季时经济成长4.2%。
“我们预期环比年率最少为成长3%，最多为4%，很大程度取决于9月服务业的情况，”Markit驻伦敦首席分析师Chris Williamson表示。
服务业在9月似乎有强劲的开端。费城联邦储备银行表示，大西洋中部地区非制造业企业的新一般活动指数大幅跳升。
活动激增反映了新订单、销售及全职聘雇的增加。服务业员工工时则更长；同时企业增加资本支出。
在第四份报告中，美国联邦住房金融局(FHFA)表示，7月房价指数较上年同期成长4.4%，增幅为2012年9月以来最小。
房价增幅放缓反映了房市复苏温吞，但其料将刺激需求。(完) (编译 李爽/李婷仪/戴素萍 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。