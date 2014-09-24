日本数据：9月制造业PMI初值降至51.7，但产出分项指数为六个月高位

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
上周出炉的月度路透短观调查显示，9月日本制造业信心创近两年来最大降幅。
该报告引发了对首相安倍晋三的经济重振计划有效性的新质疑。该计划依赖于企业支出和消费者支出强劲回升。
政府将分析7-9月的数据，以决定是否按计划在明年底再次上调消费税税率至10%。
9月Markit/JMMA制造业PMI终值将于10月1日公布。(完)
(编译 李婷仪/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/于春红/孙茉莉)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。