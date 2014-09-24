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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 09:52 BJT

日本数据：9月制造业PMI初值降至51.7，但产出分项指数为六个月高位

上周出炉的月度路透短观调查显示，9月日本制造业信心创近两年来最大降幅。

该报告引发了对首相安倍晋三的经济重振计划有效性的新质疑。该计划依赖于企业支出和消费者支出强劲回升。

政府将分析7-9月的数据，以决定是否按计划在明年底再次上调消费税税率至10%。

9月Markit/JMMA制造业PMI终值将于10月1日公布。(完)

(编译 李婷仪/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/于春红/孙茉莉)
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