《美国上市公司业绩公布日程表》--9月24日至10月1日

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
汤森路透9月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月23日 AMC Q2 2014 Bed Bath & Beyond Inc 1.14 25 1.16
9月23日 BMO Q3 2014 Carnival Corp 1.44 15 1.38
9月23日 BMO Q2 2015 CarMax, Inc. 0.67 16 0.62
9月24日 BMO Q4 2014 埃森哲(Accenture) 1.10 20 1.01
9月24日 AMC Q4 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.00 12 0.56
9月24日 BMO Q1 2015 Paychex Inc 0.46 21 0.44
9月25日 AMC Q4 2014 美光(Micron Technology) 0.80 26 0.20
9月25日 AMC Q1 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 0.88 25 0.86
9月29日 AMC Q1 2015 Cintas Corp 0.75 14 0.63
9月30日 BMO Q4 2014 Walgreen Co 0.74 22 0.73
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。