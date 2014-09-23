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市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 06:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月22日当周

9月24日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- 352.9

再融资指数 -- 1,395.5

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.0 41.2

美国新屋销售(较前月) -- -2.4%

9月25日(四)

-- 美国建筑许可(万户) 　 8月修正值 -- 99.8

1230 美国耐久财订单 8月 -18.0% +22.6%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +24.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 30.0 28.0

四周均值(万人) -- 29.95

续请失业金人数(万人) 9月13日当周 245.0 242.9

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8

服务业PMI 59.0 59.5

9月26日(五)

1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +8.3%

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +4.6% +4.2%

GDP最终销售 +3.1% +2.8%

GDP民间消费 -- +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.1% +2.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%

核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 84.7 84.6

现况指数 98.0 98.5

预期指数 75.0 75.6

9月29日当周

9月29日(一)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 8月 -- +1.4%

1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- -0.2%

个人所得(较前月) +0.3% +0.2%

PCE物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -- 105.9

指数变动(较前月) -0.6% +3.3%

9月30日(二)

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 +0.1% -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%

房价指数(较上年同期) +7.7% +8.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 62.0 64.3

1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4

10月1日(三)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,700 1,753

1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- --

再融资指数 -- --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加20.0 增加20.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.0 59.0

投入物价分项指数 57.5 58.0

就业分项指数 -- 58.1

新订单分项指数 -- 66.7

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

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澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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