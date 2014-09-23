新西兰数据：8月连续第二个月出现贸易逆差，年度贸易顺差为22年高位

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透访问的分析师此前预计，8月贸易逆差为12.7亿新西兰元，但年度顺差为12.2亿新西兰元。
出口较前月下降4%，但较上年同期上升6.9%，受到活体动物和乳制品出口提振。
进口较前月下滑9.4%，较上年同期下滑11.8%，因油井设备进口的一次性效应消失。
经季节调整后8月贸易顺差为3.28亿新西兰元，出口增长15%，而进口小幅下降。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 8月 7月 上年8月
贸易收支 逆差4.72 逆差7.24(6.92) 逆差12.4
出口 35.2 36.9(37.0) 33.0
进口 39.9 44.1(43.9) 45.3
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至8月的一年 截至7月的一年 截至13年8月一年
贸易收支 顺差20.2 顺差12.5(顺差12.9) 逆差21.3
出口 512.5 510.4(510.4) 454.7
进口 492.3 497.5(497.5) 476.0
9月贸易数据将于10月24日公布。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 李婷仪/龚芳)
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