《综述》美国新规为“税负倒置”交易降温，相关题材个股股价受创

周一晚间，美国财政部针对现行税负倒置规范，公布较预期更严格的变革。今年美国税负倒置的交易激增，令人担心这可能对美国企业税负基础造成威胁。

这项立即生效的变革，对已完成税负倒置的企业几无影响。但对至少10家正处于此类交易过程与正考虑税负倒置的企业，将产生重大影响。

对买方而言，多数进行中的交易成本将更加昂贵，例如AbbVie Inc 以547亿美元收购爱尔兰企业Shire Plc ，以及Medtronic Inc 以429亿美元收购Covidien Plc 。

这两个今年最重大的收购案都不太可能完全破局，部分原因是拆伙所需的成本可能更加高昂。例如，AbbVie如果放弃并购协议，必须支付Shire高达16亿美元的罚款。

Medtronic收购Covidien的合约条款则载明，如果美国国会修改税法，则双方都可决定是否退出。财政部的新规定未达上述合约条款的程度，所以如果这个并购案喊停，可能也必须支付一笔拆伙的费用。

**打击“跳格子”式借贷避税**

德意志银行一名分析师表示，由于陷于角力的国会未能有效采取行动，投资人期望总统奥巴马政府能打击税负倒置。但政府公布的规范，影响较预期更加深远。

“目前的税负倒置交易显然很难遂其所愿，”Cenkos Securities生命科学研究主管Navid Malik说。