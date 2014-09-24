《综述》美国新规为“税负倒置”交易降温，相关题材个股股价受创

“有一项较小条款...会影响已进行税负倒置或未进行的所有外资企业，”该官员周一对记者表示。

财政部官员周二称，这些规定立即生效，截止周一已经完成的交易不受影响，但稍晚完成的交易将受制约。尽管如此，部分投行人士周二仍对新规的最终版本和时点表示不太确定。

银行人士和分析师也表示，预计财政部还会出台更多政策。“对于打击企业税负倒置，此举是良好且必要的起点；税负倒置致使美国纳税人损失了数以十亿美元计的收入，”智库Economic Policy Institute的税务专家Thomas Hungerford表示。

企业税负倒置情况：reut.rs/1tWc9p7

**股市反应**

英国阿斯利康 股价下跌3.6%。美国药企辉瑞 5月试图以1,180亿美元收购该公司但以失败告终，而财政部新规可能会阻碍辉瑞再次尝试。

艾伯维在美国收盘下挫近2%，而辉瑞下滑0.4%；汉堡王在纽约股市低2.7%。艾伯维官员未立即对最新进展置评。

其他因财政部新规承压的美国上市公司包括：雅培制药(Abbott Laboratories) 下跌2.1%，柯惠医疗(Covidien) 走低2.5%，美敦力(Medtronic) 下挫2.9%，Mylan 由跌转升收涨0.2%。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/戴素萍/朱晓军/李婷仪/郑茵)