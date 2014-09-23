欧洲政经：希腊总理向德国表示，可以提前退出援助方案

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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萨马拉斯表示，希腊和IMF之前的合作并不容易，但这种确实改变了我们的经济面貌。“我相信这次合作会提前完成。若果真如此，将是成功，而非决裂”。
萨马拉斯之前应金主的要求，被迫实行不受欢迎的改革举措，现在希望提早结束金援和撙节方案，以期重获政治动能。
希腊今年成功重返债券市场，政府财政状况也大幅改善。希腊目前希望今年底就扩大债务减免达成协议，并寄望这是希腊实现无需外界帮助即可自行融资目标的最后一步。
“我相信从明年开始，我们肯定可以满足自己的融资需求，”萨马拉斯说。“随着下一轮救助资金到位，我们会视情况的发展。”
雅典Beta Securities资产管理部门主管Kostas Boukas表示，“萨马拉斯的讲话明显说明，欧洲和希腊政府希望IMF退出该计划。他们不希望IMF继续监督希腊的改革计划。”
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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