欧洲政经：希腊总理向德国表示，可以提前退出援助方案

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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**希腊再次爆发罢工**
梅克尔将希腊的成功归功于其坚持德国所主张的结构性改革，这也让她在希腊反撙节示威群众中留下惹人厌的形象。
这股怨气周二再次爆发出来，希腊公务员在夏季抗议国际债权人要求的裁员后，周二发动首场全国性罢工。
希腊历经六年的衰退，失业率已升至约27%，为欧元区的两倍高。周二医生、教师和市府员工进行罢工，关闭了公立学校，医院由紧急调度的工作人员来运作，无轨电车一度行驶中断。
自2010年下半年来以来，欧盟和IMF提供给希腊的2,400亿欧元救助资金，协助希腊免于经济困难。两年前希腊曾濒临脱离欧元区，但如今其公共财政重回控制之下。
然投资者担心希腊决心退出纾困案，可能会损及其债务减免前景。希腊10年期公债收益率 上涨17个基点至6.08%，为逾一个月高位。
DZ Bank固定收益策略师Daniel Lenz表示,“希腊想要试图仰赖市场融资，可能会造成目前仍在寻求的(债务)长期解决之道受到拖延。”他表示，市场融资的比重愈高，民间投资者所承受的风险也会愈高。(完) (编译 张明钧/李爽/戴素萍 审校 龚芳)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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