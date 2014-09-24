欧洲政经：希腊总理向德国表示，可以提前退出援助方案

**希腊再次爆发罢工**

梅克尔将希腊的成功归功于其坚持德国所主张的结构性改革，这也让她在希腊反撙节示威群众中留下惹人厌的形象。

这股怨气周二再次爆发出来，希腊公务员在夏季抗议国际债权人要求的裁员后，周二发动首场全国性罢工。

希腊历经六年的衰退，失业率已升至约27%，为欧元区的两倍高。周二医生、教师和市府员工进行罢工，关闭了公立学校，医院由紧急调度的工作人员来运作，无轨电车一度行驶中断。

自2010年下半年来以来，欧盟和IMF提供给希腊的2,400亿欧元救助资金，协助希腊免于经济困难。两年前希腊曾濒临脱离欧元区，但如今其公共财政重回控制之下。

然投资者担心希腊决心退出纾困案，可能会损及其债务减免前景。希腊10年期公债收益率 上涨17个基点至6.08%，为逾一个月高位。

DZ Bank固定收益策略师Daniel Lenz表示,“希腊想要试图仰赖市场融资，可能会造成目前仍在寻求的(债务)长期解决之道受到拖延。”他表示，市场融资的比重愈高，民间投资者所承受的风险也会愈高。(完) (编译 张明钧/李爽/戴素萍 审校 龚芳)