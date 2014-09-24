版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 08:02 BJT

****欧洲经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    9月22日当周
    
    9月24日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指数                       8月         --         1.66
    0800  意大利消费者信心指数                            9月       101.5       101.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         9月       105.7       106.3
                 企业现况指数                                       110.2       111.1
                 企业预期指数                                       101.2       101.7
    0900  意大利贸易收支(亿欧元)                        8月初值       --     顺差21.5 
    
    9月25日(四)
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     8月        +1.9%       +1.8%
                  民间贷款                                          -1.5%       -1.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +1.5%
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                         8月          --         持平
                        (较上年同期)                                  --        +1.1%
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               7月          --         持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --        -2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  9月         正30         正37 
    
    9月26日(五)
    0600  德国进口物价(较前月)                           8月        -0.2%       -0.4%
                      (较上年同期)                                  -2.0%       -1.7%
    0600  德国GfK消费者信心指数                         10月          8.5         8.6
    0645  法国消费者信心指数                             9月           86          86
    0800  意大利企业景气指数                             9月         95.5        95.7
   
    9月29日当周
    
    9月29日(一)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         8月           --   增加10.78
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     --   增加23.45
          抵押贷款批准件数(千件)                                       --      66.569
          M4货供额(较前月)                                             --       +0.3%
    0900  欧元区企业景气指数                             9月           --        0.16
                经济景气指数                                           --       100.6
                工业景气指数                                           --       负5.3
                服务业景气指数                                         --       正3.1
                消费者信心指数                                         --      负10.0
                消费者通胀预期指数                                     --       正6.6
                生产者通胀预期指数                                     --          --
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月初值        --        持平
                                  (较上年同期)                         --       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                              --        持平
                             (较上年同期)                              --       +0.8%
    
    9月29日-9月30日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       8月        +0.3%       -1.4%
                      (较上年同期)                                     --       +0.7% 
    
    9月30日(二)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 9月        +0.5%       +0.8%
                            (较上年同期)                           +10.4%      +11.0%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                8月           --       -0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                                9月           --        99.5
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               9月           --     增加0.1
              未经季节调整失业人数(万人)                               --         290
              经季节调整失业率                                         --        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                 --       290.1
    0800  意大利失业率                                   8月           --       12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季终值        --       +0.8%
                               (较上年同期)                            --       +3.2%
    0830  英国企业投资(较前季)                       第二季终值        --       +5.0%
                      (较上年同期)                                     --      +10.6%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                     第二季终值        --   盈余184.95
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   9月初值         --       +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            9月初值         --       +0.2%
                                  (较上年同期)                         --       -0.1%
                HICP(较前月)                                           --       -0.2%
                    (较上年同期)                                       --       -0.2%
    0900  欧元区失业率                                  8月            --       11.5%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月            --       +0.1%
                                   (较上年同期)                        --       -1.6%
    
    10月1日(三)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                       9月            --        52.9
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   9月            --        49.8
    0750  法国Markit制造业PMI                           9月            --        48.8
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                       9月            --        50.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月终值          --        50.5
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                      9月            --        52.5
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐