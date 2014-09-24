欧洲经济指标预测--9月24日-10月1日****

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月24日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指数 8月 -- 1.66 0800 意大利消费者信心指数 9月 101.5 101.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 105.7 106.3 企业现况指数 110.2 111.1 企业预期指数 101.2 101.7 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差21.5 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +1.9% +1.8% 民间贷款 -1.5% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正30 正37 9月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.5 8.6 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 95.5 95.7 9月29日当周 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.16 经济景气指数 -- 100.6 工业景气指数 -- 负5.3 服务业景气指数 -- 正3.1 消费者信心指数 -- 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 生产者通胀预期指数 -- -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 9月29日-9月30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% -1.4% (较上年同期) -- +0.7% 9月30日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +10.4% +11.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 -- 99.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 -- 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 8月 -- 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季终值 -- +5.0% (较上年同期) -- +10.6% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季终值 -- 盈余184.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 -- +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% HICP(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- -0.2% 0900 欧元区失业率 8月 -- 11.5% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.6% 10月1日(三) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 -- 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 -- 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 52.5 (完)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
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