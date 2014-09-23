中美贸易：美商务部初裁进口中国集装箱获政府补贴，将对其征收关税

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透华盛顿9月23日 - 美国商务部周二决定对进口自中国的铁路和公路运输集装箱征收关税，因发现这类商品获得不公平的政府补贴。
根据商务部初裁，针对美国斯托顿拖车公司(Stoughton Trailers)的申诉，将对53英尺的乾货集装箱征收最高10.46%的反补贴关税，其中包括中国国际海运集装箱股份有限公司 生产的集装箱。
2013年美国从中国进口的这类集装箱价值约为1.84亿美元。商务部和美国国际贸易委员会还需对此做出终裁，确认是否征收这些关税。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。