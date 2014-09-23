中美贸易：美商务部初裁进口中国集装箱获政府补贴，将对其征收关税

路透华盛顿9月23日 - 美国商务部周二决定对进口自中国的铁路和公路运输集装箱征收关税，因发现这类商品获得不公平的政府补贴。

根据商务部初裁，针对美国斯托顿拖车公司(Stoughton Trailers)的申诉，将对53英尺的乾货集装箱征收最高10.46%的反补贴关税，其中包括中国国际海运集装箱股份有限公司 生产的集装箱。