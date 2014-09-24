中美贸易：中国计划削减明年棉花进口量，令美国农户的希望破灭

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
过去三年来中国储备棉的库存量，已足以供应国内纺织厂需求两年之久。
由于对中国新政策的担忧加剧，棉价从5月起已大跌25%，对多数美国农户而言已经跌破损益平衡点。
从1975年起就在北卡州种植棉花的农户Jerome Vick表示，明年可能不种棉花了，这是他将近二十多年来首度停止栽种。
等到农户开始营销两年来产量最大的美国棉花时，价格可能略有回升。
但棉价估计难以回到近期高点。在5月之前，棉价从2013年1月以后从未低于78美分，今年3月甚至高达96美分。
Vick表示，虽然良好的天气与单产可望抵销一些价格跌势，但他种植棉花的成本为每磅70-75美分。他所种的白薯(番薯)与菸草价格较佳。(完) (编译 于春红/陈宗琦；审校 李婷仪)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法