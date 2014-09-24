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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:31 BJT

中美贸易：中国计划削减明年棉花进口量，令美国农户的希望破灭

过去三年来中国储备棉的库存量，已足以供应国内纺织厂需求两年之久。

由于对中国新政策的担忧加剧，棉价从5月起已大跌25%，对多数美国农户而言已经跌破损益平衡点。

从1975年起就在北卡州种植棉花的农户Jerome Vick表示，明年可能不种棉花了，这是他将近二十多年来首度停止栽种。

等到农户开始营销两年来产量最大的美国棉花时，价格可能略有回升。

但棉价估计难以回到近期高点。在5月之前，棉价从2013年1月以后从未低于78美分，今年3月甚至高达96美分。

Vick表示，虽然良好的天气与单产可望抵销一些价格跌势，但他种植棉花的成本为每磅70-75美分。他所种的白薯(番薯)与菸草价格较佳。(完) (编译 于春红/陈宗琦；审校 李婷仪)
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