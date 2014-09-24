全球贸易：WTO下调今明两年全球贸易增长预估

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
* 2014年全球贸易料增长3.1%，前次预估为增长4.7%
* 2015年全球贸易料增长4.0%，前次预估为增长5.3%
* 发展中国家的进口需求意外下滑
路透日内瓦9月23日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，今明两年全球商品贸易增长速度将逊于先前预期，包括地区冲突和埃博拉疫情爆发在内的多个因素令全球贸易快速回归更强劲增长面临风险。
WTO预计，今年全球商品贸易将增长3.1%，远低于4月预估的增长4.7%。该组织在声明中称，这是因为“上半年国内生产总值(GDP)成长弱于预期且进口需求受抑”。
2015年全球贸易料将增长4.0%，增速低于前次预估的5.3%，仍远低于过去20年平均增速5.2%，“地缘政治紧张局势、地区冲突及健康卫生危机(埃博拉)方面存在诸多风险”。
WTO经济学家先前曾认为全球贸易经历两年衰退后有望回归更强劲增长，但是2014年早期陷入停滞，因为发展中国家的进口需求下降，并且美国严峻天气状况及日本上调消费税也构成拖累。
WTO表示，乌克兰紧张局势恶化、中东地区冲突加剧以及西非埃博拉疫情导致恐慌情绪加重，各种可能性导致预估蒙阴。
WTO称，今年中南美洲的进口料下降0.7%，因为国内冲突、非燃油商品价格疲软以及亚洲出口市场成长放缓，对该地区经济体造成冲击。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法