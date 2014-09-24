中国基金：中石化混改基金嘉实元和认购一日超上限，提前结束募集

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透上海9月24日 - 首只参与中石化“混改”基金--嘉实元和直投基金周二发行当天，其认购金额即超过100亿元规模上限，这意味着基金将提前结束发行，并启动比例配售。
嘉实基金周三在官网公告称，根据统计，本基金认购总额已超过本基金基金合同规定的募集上限100亿份。嘉实基金决定提前结束本基金的募集，基金自2014年9月24日起（含24日）不再接受投资者的认购申请。
公告称，根据本基金招募说明书和基金份额发售公告的规定，在募集期内超过募集规模上限时，将对超限当日投资者的认购交易申请进行比例配售，以满足限额要求，但基金管理人作为发起人认购的份额不参与比例配售。超额认购部分款项，尽快退还给投资者。
嘉实元和直投的基金发售规模上限为100亿元人民币，将有50%的资产投资于中石化销售公司股权，另外50%的资产将投资于债券等固收证券，债券方面的投资将采取持有到期的策略。
基金的承销商为招商证券和海通证券，据了解招商证券余额包销50亿元，嘉实基金直销中心承销35亿元，海通证券承销15亿元。
根据中石化公告，拟由25家境内外投资者以现金1,070.94亿元人民币认购销售公司29.99%股权。嘉实基金公司代表嘉实元和认购50亿元，嘉实资本认购100亿元；华夏基金控制的两个注册在境外的公司合计认购81.5亿元；工银瑞信基金的子公司认购20亿元。
嘉实基金2013年底资产管理规模超过3,200亿元，其中公募基金资产规模为1,905亿元，居行业第二位。其股东包括中诚信托、立信投资和德意志资产管理公司。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法