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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报9月24日

* 要闻版头条：

--马鞍山迎海‧星湾御（迎海3期）首批220伙开价，价单尺价1.13万至1.65万港元。发展商提供折扣最多等于楼价11.6%，部分单位比2期贵逾7%；下周六（10月4日）先推售194伙。

* 其他：

--资本市场互联互通之余，身兼航运业工作小组召集人，港交所主席周松岗认为,香港可配合国家发展需要，打造区内飞机租赁中心，金融产品创新同时可为政府带来新税收。

--中广核美亚 今截止招股，其孖展（保证金）认购额近325亿港元，成为7个月来孖展冻资额最高新股。女性服装股拉夏贝尔（新上市编号：06116）接力今起招股。

--香港银行的贷款增长速度近月稍为放缓，惟金管局副总裁阮国恒指出，增速仍较历史水平偏快，料今年初推出的稳定资金要求（SFR），将维持一段较长时间，可能持续至2018年。

--新创建 全年纯利升7.9%至43.25亿港元，每股盈利1.17元增5.4%，派末期息22分，全年派息比率49.6%。管理层称，会积极寻并购机会，免让资金闲置。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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