《香港报摘》--经济日报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
* 要闻版头条：
--马鞍山迎海‧星湾御（迎海3期）首批220伙开价，价单尺价1.13万至1.65万港元。发展商提供折扣最多等于楼价11.6%，部分单位比2期贵逾7%；下周六（10月4日）先推售194伙。
* 其他：
--资本市场互联互通之余，身兼航运业工作小组召集人，港交所主席周松岗认为,香港可配合国家发展需要，打造区内飞机租赁中心，金融产品创新同时可为政府带来新税收。
--中广核美亚 今截止招股，其孖展（保证金）认购额近325亿港元，成为7个月来孖展冻资额最高新股。女性服装股拉夏贝尔（新上市编号：06116）接力今起招股。
--香港银行的贷款增长速度近月稍为放缓，惟金管局副总裁阮国恒指出，增速仍较历史水平偏快，料今年初推出的稳定资金要求（SFR），将维持一段较长时间，可能持续至2018年。
--新创建 全年纯利升7.9%至43.25亿港元，每股盈利1.17元增5.4%，派末期息22分，全年派息比率49.6%。管理层称，会积极寻并购机会，免让资金闲置。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法