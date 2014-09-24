美国经济：企业8月为资本投资而进行的借贷增加--ELFA

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 美国设备租赁和融资协会(ELFA)表示，8月美国企业为资本投资而进行的借贷增加。
企业8月签署了72亿美元的新贷款、租赁及信贷额度，较上年同期增加13%。借款较7月下降9%。
“新业务量持续走强，反映多数分析师预计的2014年下半年总体经济活动增加，”ELFA执行长William Sutton在声明中称。
ELFA旗下的非盈利关联机构Equipment Leasing & Finance Foundation表示，9月信心指数从8月的58.9升至60.2。若该数据高于50，则说明前景乐观。
ELFA表示，8月信贷批准总比率为79.5%，略低于7月的80.3%。
ELFA的租赁及融资指数衡量在美国以商业设备融资的数量，其旨对美国商务部的耐久财(耐用品)订单报告进行补充，耐久财订单通常较ELFA的报告提前几天公布。
ELFA指数基于对25个成员的调查而得出，其中包括美国银行 、 BB&T Corp 、CIT Group Inc 、卡特彼勒(Caterpillar) 的融资关联企业或分支，Deere & Co 、Verizon Communications Inc 、西门子 、佳能 和沃尔沃汽车 。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法