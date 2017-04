美国经济：企业8月为资本投资而进行的借贷增加--ELFA

路透9月24日 - 美国设备租赁和融资协会(ELFA)表示,8月美国企业为资本投资而进行的借贷增加。

企业8月签署了72亿美元的新贷款、租赁及信贷额度,较上年同期增加13%。借款较7月下降9%。

“新业务量持续走强,反映多数分析师预计的2014年下半年总体经济活动增加,”ELFA执行长William Sutton在声明中称。

ELFA旗下的非盈利关联机构Equipment Leasing & Finance Foundation表示,9月信心指数从8月的58.9升至60.2。若该数据高于50,则说明前景乐观。

ELFA表示,8月信贷批准总比率为79.5%,略低于7月的80.3%。

ELFA的租赁及融资指数衡量在美国以商业设备融资的数量,其旨对美国商务部的耐久财(耐用品)订单报告进行补充,耐久财订单通常较ELFA的报告提前几天公布。

ELFA指数基于对25个成员的调查而得出,其中包括美国银行 、 BB&T Corp 、CIT Group Inc 、卡特彼勒(Caterpillar) 的融资关联企业或分支,Deere & Co 、Verizon Communications Inc 、西门子 、佳能 和沃尔沃汽车 。(完)