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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月24日

* 头版头条:

--中国证券投资者保护基金公司发布相关报告显示，上市公司投资者保护状况从2003年度至2013年度逐年改善。

* 其他:

--对“四大行将放松首套房贷认定标准”消息，中国工商银行 回应称，正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接;中国建设银行 相关人士则建议进一步明确和规范首套房贷支持的范围、条件和标准；另外，有媒体报道称调整首套房贷标准的兴业银行 、浦发银行 回应称，未作调整。

--从国家开发投资公司获悉，其将与全国社保基金、工行、浦发银行、北京排水集团等共同设立首期募集规模100亿元的国投水环境基金。

--首只参与中石化“混改”基金--嘉实元和基金发行第一天，认购金额超过100亿元人民币规模上限，一日之内完成募集，将提前结束发行，并启动比例配售。

--北部湾港 公布定增预案，拟募资27亿元，收购控股股东多个港口资产。

--中原高速 发布非公开发行优先股预案，拟非公开发行不超过3,400万股优先股，募集资金总额不超过34亿元。

--年内首轮动车组招标结果于近日出炉。业内人士根据订单价格及议标情况计算，中国南车 和中国北车 此次中标金额相当，各自约在230-270亿元左右，符合往年“各分一半”的惯例。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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