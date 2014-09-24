《中国报摘》--中国证券报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
* 头版头条:
--中国证券投资者保护基金公司发布相关报告显示，上市公司投资者保护状况从2003年度至2013年度逐年改善。
* 其他:
--对“四大行将放松首套房贷认定标准”消息，中国工商银行 回应称，正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接;中国建设银行 相关人士则建议进一步明确和规范首套房贷支持的范围、条件和标准；另外，有媒体报道称调整首套房贷标准的兴业银行 、浦发银行 回应称，未作调整。
--从国家开发投资公司获悉，其将与全国社保基金、工行、浦发银行、北京排水集团等共同设立首期募集规模100亿元的国投水环境基金。
--首只参与中石化“混改”基金--嘉实元和基金发行第一天，认购金额超过100亿元人民币规模上限，一日之内完成募集，将提前结束发行，并启动比例配售。
--北部湾港 公布定增预案，拟募资27亿元，收购控股股东多个港口资产。
--中原高速 发布非公开发行优先股预案，拟非公开发行不超过3,400万股优先股，募集资金总额不超过34亿元。
--年内首轮动车组招标结果于近日出炉。业内人士根据订单价格及议标情况计算，中国南车 和中国北车 此次中标金额相当，各自约在230-270亿元左右，符合往年“各分一半”的惯例。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法