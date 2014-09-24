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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报9月24日

* 要闻版头条：

--恒基地产 牵头的马鞍山大型住宅项目迎海，近两年密密推盘，售价一次比一次高，第3期迎海．星湾御昨天正式开价，首批推出220伙，价单计平均尺价1.33万港元，发展商因应一手市场持续升温，折扣及回赠亦由年初推售2期的16%，收窄至约12%，并于昨天随即上载销售安排。

* 其他：

--思捷环球 公布截至6月底止年度业绩，期内扭亏为盈，录得纯利2.1亿港元，前年度亏损43.88亿港元。该集团亦恢复派息，拟派末期股息每股4分，连同中期息3分，全年派息7分。

--腾讯 斥资8.225亿港元增持华南城 ，华南城昨晚公布，获腾讯旗下附属公司行使全数2.448亿股购股权，作价每股3.36港元，交割将于本月底或之前完成。

--阿里巴巴继续壮大事业王国，继早前与万科 合作提供淘宝网用户网购「账单抵楼价」活动后，现再宣布旗下云计算服务子公司「阿里云」与万科达成战略合作，双方将通过应用云计算、物联网和大数据技术，共建中国内地首批联网小区「未来小区」。

--江南集团 行政总裁储辉指出，本月中通过配售集资所得的6.1亿港元，主要用于收购超高压电缆生产设施，目前正对目标公司进行尽职调查。

--主营小额融资贷款的中国集成金融 ，下半年将把上市集资所得的3亿港元用于内地市场，扩展中小企融资租赁业务，亦考虑发债筹集资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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