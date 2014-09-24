《香港报摘》--信报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
* 要闻版头条：
--恒基地产 牵头的马鞍山大型住宅项目迎海，近两年密密推盘，售价一次比一次高，第3期迎海．星湾御昨天正式开价，首批推出220伙，价单计平均尺价1.33万港元，发展商因应一手市场持续升温，折扣及回赠亦由年初推售2期的16%，收窄至约12%，并于昨天随即上载销售安排。
* 其他：
--思捷环球 公布截至6月底止年度业绩，期内扭亏为盈，录得纯利2.1亿港元，前年度亏损43.88亿港元。该集团亦恢复派息，拟派末期股息每股4分，连同中期息3分，全年派息7分。
--腾讯 斥资8.225亿港元增持华南城 ，华南城昨晚公布，获腾讯旗下附属公司行使全数2.448亿股购股权，作价每股3.36港元，交割将于本月底或之前完成。
--阿里巴巴继续壮大事业王国，继早前与万科 合作提供淘宝网用户网购「账单抵楼价」活动后，现再宣布旗下云计算服务子公司「阿里云」与万科达成战略合作，双方将通过应用云计算、物联网和大数据技术，共建中国内地首批联网小区「未来小区」。
--江南集团 行政总裁储辉指出，本月中通过配售集资所得的6.1亿港元，主要用于收购超高压电缆生产设施，目前正对目标公司进行尽职调查。
--主营小额融资贷款的中国集成金融 ，下半年将把上市集资所得的3亿港元用于内地市场，扩展中小企融资租赁业务，亦考虑发债筹集资金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法