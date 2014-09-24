路透调查：美国上周原油和馏分油库存料增加，汽油库存可能减少

路透9月23日 - 路透周二对九名分析师的调查显示，9月19日止当周的美国商业原油和馏分油库存料增加，而汽油库存可能下降。

分析师平均预计，上周原油库存增加40万桶。调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布库存周报前进行的。

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料上升60万桶，汽油库存料下降10万桶。

EIA上周公布数据显示，9月12日止当周美国原油库存意外上升，因进口跃增且炼厂减产；同时汽油库存下降，但馏分油库存增加。

根据调查，上周的炼厂产能利用率可能下降0.6个百分点至92.4%。此前一周为下降0.9个百分点至93%。

API周二公布，美国最近一周原油库存减少650万桶，至3.559亿桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加15.8万桶。炼厂原油日处理能力下降8.4万桶。

API数据显示，汽油库存增加9.1万桶；馏分油库存增加300万桶。原油日进口量下降71.7万桶，至720万桶

EIA将于周三1430GMT公布一周库存报告。(完)