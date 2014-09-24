国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透北京9月24日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 9月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰中国制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰中国服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/21 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 汇丰中国制造业PMI初值 10月 10/24 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/28 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/13 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/20 汇丰中国制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/16 汇丰中国制造业PMI初值 12月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法